Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen amirak gemisi P40 serisini tanıtmıştı. Ancak Çinli şirket, serinin daha uygun fiyatlı telefonu P40 Lite modelini ise daha önce duyuyarak herkesi şaşırtmıştı.,

Gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçenekleriyle ülkemizde satışa çıkan Huawei P40 Lite'ın fiyatı ise 3 bin 199 TL olarak açıklanmışitı.

Çinli şirket, P40 Lite modelinden sonra şimdi de P40 ve P40 Pro modellerini satışa sundu.

HUAWEI P40 VE P40 PRO TÜRKİYE FİYATI

Gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40, Çinli şirketin online mağazasında satışa çıktı.

P40 modeli için 8 bin 499 liralık bir fiyat belirleyen Huawei, P40 Pro modelini ise 11 bin 999 liraya ülkemizde satışa sundu.

HUAWEI P40 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: ​50 MP f/1.9 geniş açılı, 16 MP f/2.2 ultra geniş açılı 8 MP f/2.4 3x optik zoom 2K ve Full HD 30 ve 60 FPS video kaydı

​Ön Kamera: 32 MP, f/2.2 Full HD video 30 ve 60 FPS

Batarya: 3.800 mAh

İşletim Sistemi: Android 10.0 ve EMUI 10.1

Boyutlar: 148.9 x 71.1 x 8.5 mm

Ağırlık: 175 gram

HUAWEI P40 PRO ÖZELLİKLERİ