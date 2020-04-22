Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen amirak gemisi P40 serisini tanıtmıştı. Ancak Çinli şirket, serinin daha uygun fiyatlı telefonu P40 Lite modelini ise daha önce duyuyarak herkesi şaşırtmıştı.,
Gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçenekleriyle ülkemizde satışa çıkan Huawei P40 Lite'ın fiyatı ise 3 bin 199 TL olarak açıklanmışitı.
Çinli şirket, P40 Lite modelinden sonra şimdi de P40 ve P40 Pro modellerini satışa sundu.
HUAWEI P40 VE P40 PRO TÜRKİYE FİYATI
Gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40, Çinli şirketin online mağazasında satışa çıktı.
P40 modeli için 8 bin 499 liralık bir fiyat belirleyen Huawei, P40 Pro modelini ise 11 bin 999 liraya ülkemizde satışa sundu.
HUAWEI P40 ÖZELLİKLERİ
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Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı
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İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990
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RAM: 8 GB
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Depolama: 128 GB
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Arka Kamera:
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50 MP f/1.9 geniş açılı,
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16 MP f/2.2 ultra geniş açılı
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8 MP f/2.4 3x optik zoom
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2K ve Full HD 30 ve 60 FPS video kaydı
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Ön Kamera: 32 MP, f/2.2
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Full HD video 30 ve 60 FPS
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Batarya: 3.800 mAh
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İşletim Sistemi: Android 10.0 ve EMUI 10.1
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Boyutlar: 148.9 x 71.1 x 8.5 mm
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Ağırlık: 175 gram
HUAWEI P40 PRO ÖZELLİKLERİ
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Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı
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İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990
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RAM: 8 GB
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Depolama: 128 GB - 256 GB
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Arka Kamera:
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50 MP f/1.9 geniş açılı,
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40 MP f/1.8 ultra geniş açılı,
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12 MP f/3.4 5x optik zoom telefoto
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3B derinlik sensörü
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2K ve Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS video kaydı
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Ön Kamera: 32 MP, f/2.2
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Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS video
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Batarya: 4200 mAh
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İşletim Sistemi: Android 10.0
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Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 9 mm
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Ağırlık: 203 gram
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