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Huawei ve Honor saatler için SpO2 özelliği yayınlandı

Huawei Watch GT2 ve Honor Magic Watch 2 modelleri için, kandaki oksijen doygunluğunu ölçen SpO2 özelliği kullanıma sunuldu.

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Huawei ve Honor saatler için SpO2 özelliği yayınlandı

Huawei'nin kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Watch GT2 ile Honor Magic Watch 2, kandaki oksijen doygunluğunu ölçmenizi sağlayan SpO2 özelliğine kavuştu.

Daha önce bazı akıllı bileklik modellerinde bulunan bu özellik, artık Huawei ve Honor akıllı saatlerinde de kullanılabilecek.

honor

KAN OKSİJEN DOYGUNLUĞU NEDİR

Vücudun düzgün çalışmasını sağlayan kan oksijen doygunluğu (SpO2) önemli bir sağlık göstergesi olarak öne çıkıyor.

Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesinin 90-100 arasında olması gerekiyor.

SpO2 seviyesini ölçmenin doğru yöntemi, arteriyel kan gazı (ABG) testidir. Kan örneğindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçer, ancak bu testi evde yapmak zordur. En yaygın yöntem olan ikinci yöntem nabız oksimetresi kullanmaktır.

İşte Huawei ve Honor, bu yöntemi kullanarak bileğinizden kan oksijen doygunluğunuzu ölçebiliyor.

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ÖZELLİK NASIL AKTİF EDİLİR

Öncelikle telefonunuzdaki Huawei Sağlık uygulamasını açın ve saatinizi bağlayın. Ardından uygulamadaki cihaz sekmesine girin ve saatinizin üzerine dokunun.

Ardından sayfayı aşağıya kaydırıp güncellemeleri kontrol edin. Yeni güncellemeyi yükleyin ve saate aktarılmasını sağlayın.

Güncelleme bittikten sonra saatiniz yeniden başlayacak ve SpO2 özelliği menü kısmına gelecektir.

Instagram: @eshteknoloji

Huawei ve Honor saatler için SpO2 özelliği yayınlandı

Huawei ve Honor saatler için SpO2 özelliği yayınlandı

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