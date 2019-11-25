HUAWEI WATCH GT 2 ile uyku kaliteniz ve nabzınız kontrol altında

Huawei’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve gerek tasarımsal gerekse donanımsal özellikleriyle kullanıcıların dikkatini üzerine çekmeyi başaran HUAWEI WATCH GT 2, bir önceki modelden çok daha gelişmiş özellikler barındırıyor.

Özellikle sağlığını önemseyen kullanıcıların bir hayli ilgisini çekmeyi başaran akıllı saat, klasik kol saatine benzer bir tasarımla kullanıcıları adeta kendine hayran bırakıyor.

Gelin, bu şık ve bir o kadar da iddialı akıllı saatin özelliklerine ve özellikle nabız ve uyku takibi konularında, kullanıcılara neler sunduğuna daha yakından bakalım.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN EN İYİ YOL ARKADAŞI

#HiçÇıkarma mottosuyla yola çıkan Huawei, WATCH GT 2 modelinde bulunan akıllı algoritmalar sayesinde, özellikle sağlık yönetimi konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. Sağlıklı bir yaşam isteyen herkesin vazgeçilmezi olacak bu akıllı saat ile, vücudunuzla ilgili birçok veriye ulaşabiliyor ve sağlığınızı kontrol altına alabiliyorsunuz.





NABZINIZI TAKİP EDİN VE SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN

Sağlıklı yaşamanın en önemli yollarından biri de kalbinizin sesine kulak vermenizdir. Özellikle kalp atış hızınızın normalden daha hızlı veya yavaş olması, bazı hastalıklara karşı kalbinizin sizi önceden uyardığı anlamına geliyor. Yaptığınız egzersizler, aktiviteler, kullandığınız ilaçlar, duygusal ruh haliniz, hava sıcaklığı ve nem oranı gibi birçok etken, nabız hızınızı önemli derecede etkileyebiliyor.

Aynı zamanda nabzınızı etkileyen önemli faktörlerden biri de stres. Stres seviyenizin yüksek olması nedeniyle, kalbiniz normalden daha hızlı çalışabilir ve bu durum size kalp çarpıntısı olarak geri döner.

Stresin yanında, düzenli olarak yürümek de kalp sağlığınıza oldukça iyi geliyor. Günde en az 10 bin adım atmanın, fiziksel ve psikolojik rahatlama sağladığına işaret eden uzmanlar, her gün mutlaka düzenli olarak yürümeniz gerektiğini belirtiyor.

Sağlıklı bir insanda ortalama 60-100 arasında olması gereken nabız sayısı, normalden daha düşük olduğunda, kalp-damar hastalıklarından karaciğer hastalıklarına kadar birçok sağlık probleminin habercisi olabiliyor.

Şu anda ülkemizde, 10 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor. Bu nedenle uzmanlar; sağlıklı bir yaşam için, tıpkı tansiyonunuz gibi nabzınızı da sürekli olarak takip etmeniz gerektiğini söylüyor.







HUAWEI WATCH GT 2’NİN, UYURKEN BİLE NABIZ ÖLÇME ÖZELLİĞİNDEN YARARLANIN

Kalbinizin size verdiği mesajı doğru bir şekilde anlayabilmek için nabzınızı sürekli olarak kontrol altında tutmanız gerekiyor. HUAWEI WATCH GT 2 modelinde bulunan yapay zeka destekli kalp atış hızı algoritması sayesinde; akıllı saat, uyurken bile nabız ölçümü yapabiliyor ve bu sayede kalp sağlığınızı kontrol altında tutabiliyorsunuz.

Ayrıca akıllı saat; spor modunda kullanılmadığı sürece, kalp atış hızınız 100 bpm’nin üzerine çıkarsa veya 10 dakikadan fazla 50 bpm’nin altına inerse sizi uyarıyor. Üstelik bu uyarı sınırını yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz ve aktivite yoğunluğunuza göre önceden ayarlayabiliyorsunuz.

STRESİ AZALTARAK NABZINIZI DÜZENE SOKUN

İnsan sağlığı söz konusu olduğunda, nabız sayısı ve stresi kontrol etmenin ne kadar önemli olduğundan yukarıda bahsetmiştik. HUAWEI WATCH GT 2 ile birlikte, kalp atış hızınızı sürekli gözlemleyerek çeşitli hastalıklara karşı önceden önleminizi alabilirsiniz.

Ayrıca akıllı saat, kalp atış hızı değişkenliği verilerinizi sürekli olarak ölçerek, stres seviyenizi belirleyebiliyor ve stresi azaltmanıza yardımcı oluyor.

UYKU KALİTENİZ, HUAWEI WATCH GT 2 İLE EMİN ELLERDE

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından biri de uyku kalitesi. Her ne kadar birçoğumuz uykunun önemini hafife alsak da sağlıklı yaşam için gerekli olan birçok fizyolojik onarım, uyku sırasında gerçekleşiyor.

Kaliteli bir uyku; insan sağlığına katkı sağladığı gibi, güne enerjiyle başlamanızı ve gün boyu verimli olmanızı da sağlıyor. HUAWEI WATCH GT 2 ile uyku kalitenizi nasıl artırabileceğinize geçmeden önce, isterseniz kaliteli bir uykunun size kazandıracağı bazı faydalara bir göz atalım:

Konsantrasyon gücünü artırarak hafızayı kuvvetlendirir. Bu sayede öğrenme beceriniz de artar.

Kalp hastalıklarına karşı korur ve kalp krizi riskini azaltır.

Zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlar.

Kanser ve obezite riskini en aza indirir.

Beynin kendini yenilemesini sağlar.

Hormon salınımını düzenler ve yaşlanmayı geciktirir.

Kalp ritmini düzene sokar ve stres seviyenizi düşürür.

Günde en az 10 bin adım atmanın, fiziksel ve psikolojik rahatlama sağladığından yukarıda bahsetmiştik. Düzenli olarak yürüyüş yapmak, aynı zamanda uyku kalitenizi de artırıyor. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli yürümek; uyku kalitenizi artırmaya, birçok spor çeşidinden daha fazla yardımcı oluyor.





HUAWEI WATCH GT 2 İLE UYKUNUZU BİLİMSEL OLARAK GÖZLEMLEYİN

Kaliteli bir uykunun faydalarına baktığımızda, aslında tahmin ettiğinizden daha önemli olduğunu görebilirsiniz. HUAWEI TruSleep™ 2.0 teknolojisi ile daha iyi dinlenme önerileri sunabilen WATCH GT 2, aynı zamanda 6 farklı yaygın uyku türünü bilimsel olarak izleyebiliyor.

Siz uyurken bile sizin için çalışmaya devam eden saat, nefes alıp verişinizi analiz ediyor ve kalp atış hızınızı izleyip uyku kalitenize puan verebiliyor.

Aynı zamanda ne kadar derin uykuda veya hafif uykuda olduğunuzu da size söyleyen HUAWEI WATCH GT 2, HUAWEI AI teknolojisi sayesinde, sizlere kişiselleştirilmiş uyku hizmeti sunuyor ve uyku kalitenizi iyileştirmenize yardımcı oluyor. Bu sayede yukarıda bahsettiğimiz bütün faydaları, HUAWEI WATCH GT 2 sayesinde elde edebiliyorsunuz.

3 BOYUTLU CAM TASARIM DİKKAT ÇEKİYOR

Huawei, WATCH GT 2 modelini iki farklı kasa boyutuyla ve tamamen çerçevesiz 3 boyutlu cam tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor. 42mm modeli 390 x 390 piksel ekran çözünürlüğüne sahipken, 46mm olan model ise 454 x 454 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Her iki modelde de AMOLED ekran kullanan Huawei, ekran konusunda iddialı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ayrıca kullanılan ekranın, suya ve toza tamamen dayanıklı olduğunu da hatırlatalım.





KIRIN A1 İŞLEMCİSİ İLE 2 HAFTAYA VARAN PİL ÖMRÜ

Huawei'nin yüksek işletme performansı ve inanılmaz düşük güç tüketimi sağlayan Kirin A1 yongasından gücünü alan WATCH GT 2, sahip olduğu güç tüketim algoritmaları sayesinde oldukça uzun bir şarj ömrü sunuyor.

Bu işlemci aynı zamanda, gelişmiş bir Bluetooth işlem birimine, güçlü bir ses işlem birimine, ultra düşük güç tüketimi uygulama işlemcisine ve ayrı bir güç yönetim birimine sahip.

Saatin 46mm modeli kullanıcılara 2 haftaya kadar şarj süresi sunarken, 42mm modeli ise tek şarjla 1 haftaya kadar kullanılabiliyor.

Günümüzde piyasaya çıkan akıllı saatlerin 1 veya 2 gün şarj ömrü sunduğunu düşünürsek, Huawei'nin bu konuda oldukça iyi bir iş çıkardığını söylememiz gerekiyor.

Huawei, aslında WATCH GT 2 modeli ile #HiçÇıkarma sloganının hakkını fazlasıyla veriyor. Birçok akıllı saatte bulunan özelliklerin çok daha fazlasını kullanıcılara sunan WATCH GT 2, günlük kullanıcıların yanı sıra, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen kullanıcıların da kolundan hiç çıkarmayacakları bir akıllı saat olacak gibi görünüyor.

Sahip olduğu bu etkileyici özellikleri ile birlikte hem sağlıklı yaşamanıza katkı sağlayacak hem de kolunuza şık bir dokunuşa imza atacak HUAWEI WATCH GT 2’nin 46mm versiyonu, 1.499 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.