Huawei Y7 Pro 2019, Tayvan'da satışa çıktı

Huawei Y7 Pro 2019'un yeni yılda geleceğini hepimiz biliyorduk, fakat telefon beklediğimizden çok daha erken geldi. Huawei, Y7 Pro 2019 modelini Tayvan'da resmen satışa çıkardı. 171 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan akıllı telefonun, diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

Diğer Huawei akıllı telefonlara benzer bir gradyan kaplamalı Aurora Mavisi ve Siyah renk seçeneği ile gelen Huawei Y7 Pro 2019, bir su damlası çentiği barındırıyor. 19: 5: 9 en-boy oranına sahip telefonda FULL HD + çözünürlükte 6.26 inç ekran bulunuyor. 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanı sunan Huawei Y7 2019, 8 çekirdekli Snapdragon 450 işlemcisini barındırıyor.

Huawei Y7 Pro 2019 teknik özellikleri

6,26 inç (1520 × 720 piksel) Full HD + 19: 5: 9 2,5D kavisli cam ekran

Adreno 506 GPU ile 1.8GHz 8 Çekirdekli Snapdragon 450 14nm Mobil Platformu

3GB RAM, 32GB depolama, 512GB microSD'ye kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 8.2 ile Android 8.1 (Oreo)

Çift SIM (nano + nano + microSD)

LED flaşlı 13MP arka kamera, f / 1.8 diyafram, 2MP ikincil kamera, f / 2.4 diyafram

16MP ön kamera

Boyutlar: 158.92 × 76.91 × 8.1mm; Ağırlık: 168g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 s / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4000mAh (Tipik) / 3900mAh (Minimum) pil



