Huawei Y9 Prime 2019 tanıtıldı: İşte özellikleri

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda kullanıcılara daha fazla ekran sunmak için çeşitli tasarımlar denedi. İlk başlarda iPhone ile başlayan çentikli ekran tasarımı, ardından hemen hemen bütün üreticiler tarafından kullanıldı. Ancak bununla yetinmeyen şirketler, ekranda kamera deliği bulunan akıllı telefonlar piyasaya sürerek çentiği ekrandan tamamen kaldırdı.

Delikli ekran tasarımını benimseyen birçok akıllı telefon üreticisi bulunsa da bazı şirketler, farklı kamera mekanizmalarına sahip telefonlar piyasaya sürdü. Örneğin Oppo, üstten açılan bir mekanizmaya sahip akıllı telefon piyasaya sürerek ekrandan kamerayı tamamen kaldırdı. Ardından Samsung, Galaxy A80 modelinde üstten açılan ön ve arka kameranın bulunduğu bir panel kullandı.

Şimdiye kadar açılıp kapanabilen kamera mekanizmalarına sahip bir telefon piyasaya sürmeyen Çinli şirket Huawei, geçtiğimiz günlerde P Smart Z modeli ile bu kararından vazgeçtiğini bize göstermişti. Şirket, şimdi de açılıp kapanabilen mekanizmalı kameraya sahip ikinci telefonu Y9 Prime 2019'u tanıttı.

HUAWEI Y9 PRIME 2019 ÖZELLİKLERİ

Huawei Y9 Prime 2019, sahip olduğu özellikler bakımından orta segmentte yer alan bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ekranında hiçbir çentiğin veya kamera deliği bulunmayan telefon, tamamen çerçevesiz tasarımıyla dikkat çekiyor.

5,59 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan Huawei Y9 Prime 2019, Huawei'nin orta seviye telefonlarında görmeye alıştığımız HiSilicon Kirin 710 işlemcisinden güç alıyor. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçeneği bulunuyor.





16 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip Huawei Y9 Prime 2019, 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Android 9 Pie işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak telefonda 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak telefonun fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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