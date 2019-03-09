Huawei yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

Çinli üretici Huawei, son zamanlarda katlanabilir telefonuna ek olarak birkaç yeni telefon daha tanıttı. Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ve normal telefonların arasında kaybolan table sektörü ise eski günlerine dönmek istiyor.

Huawei MediaPad M5 Pro tabletinin piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra, şirketin yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Huawei’nin en pahalı tableti olan MediaPad M5 Pro, daha da geliştirilerek karşımıza çıkabilir.





MEDIAPAD M6 PRO GELEBİLİR

CRM2 kod adı taşıyan Huawei’nin üzerinde çalıştığı yeni tablet, MediaPad M6 Pro adıyla bu ayın sonunda tanıtılabilir. Raporlara göre bu yeni tablet, 2560 x 1600 çözünürlük sunan 10.7 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. Kirin 960 yonga setini Kirin 970 ile değiştirecek olan şirket, en az 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı kullanacak.

Huawei’nin yeni tabletinde 13 MP çözünürlüğüne sahip bir kamera bulunması bekleniyor. Ayrıca Android 9 Pie işletim sistemini kullanacak olan tablette, 7500 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunacak. Şirketin, bu ay içinde Paris’te düzenleyeceği bir etkinlikte, MediaPad M6 Pro’yu tanıtması bekleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.



