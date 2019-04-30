Huawei yeni bulut ve yapay zeka laboratuvarını tanıttı

Son yıllarda gelişen bulut ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmaya devam eden Çinli akıllı telefon ve ağ ekipman üreticisi Huawei, yeni bulut ve yapay zeka laboratuvarını Singapur'da hayata geçirdi. Şirket, kendi düzenlediği bulut zirvesi etkinliğinde laboratuvarını resmi olarak duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Singapur'da gerçekleştirilen zirvede, bulut bilişim, yapay zeka ve büyük veri gibi alanlardaki yenilikçi ürünlerin ve akıllı uygulamaların paylaşılıp hayata geçirilmesi için 2 binin üzerinde endüstri geliştiricisi ve akademisyen bir araya geldi.

Singapur ve Asya-Pasifik bölgesinden katılımın gerçekleştiği bulut zirvesinde, Huawei'nin yeni bulut ve yapay zeka laboratuvarını Singapur'da hayata geçirdiği açıklandı.

YENİ YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRECEK

Huawei'nin yeni laboratuvarı, yerel yapay zeka yeteneklerini geliştirecek ve Singapur'u dünya çapında en gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle buluşturarak, bulut ve yapay zeka özelindeki çalışmalara katkı sağlayacak.

Yüksek işlem gücü ve Huawei Cloud tarafından sunulan geniş kapsamlı yapay zeka çözüm yelpazesi ile desteklenen laboratuvar, yapay zeka, Ar-Ge robotları, trafik akıllı ikizleri ve yapay zeka geliştirme kitleri dahil olmak üzere güçlü yapay zeka teknolojileri sağlamayı amaçlıyor.

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