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Huawei yöneticisi Mıng Vancou Kanada'ya karşı dava açtı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, Kanada devletine dava açtı.

AA | 04.03.2019 - 01:11..
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Huawei yöneticisi Mıng Vancou Kanada'ya karşı dava açtı

Mıng, geçen yıl aralık ayında Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı, arandığı ve sorguya çekildiği sırada "anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" iddiasıyla Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) ve Kanada Federal Hükümeti’nden davacı oldu.

Vancouver Havalimanı'nda tutuklanması sırasında işlem yapan RCMP ve CBSA görevlileri ile bu kurumların bağlı olduğu Kanada Federal Hükümeti’nin, anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri süren Mıng’ın avukatları, British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne verdikleri 13 sayfalık dilekçeyle hukuk mücadelesi başlattı.

YASA DIŞI SORGULAMA YAPILDI

Dava dilekçesinde, CBSA memurlarının Mıng'ı havaalanında uzun süre yasa dışı sorgulamaya maruz bıraktığı belirtilerek, memurların federal hükümet tarafından istihdam edilmesinden dolayı Kanada'nın “açıkça sorumlu” olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, Mıng’ın üç saat gözaltında tutulduğu, bir avukatla konuşmasına izin verilmediği, CBSA yetkililerinin yasal izin olmadan Mıng’ın iki adet kişisel telefonunu, tablet ve bilgisayarını alıp özel bir ofise götürdükleri, cihazların açıldığı, içeriklerin görüntülendiği, bagajlarının mahremiyet hakları ihlal edilerek arandığı kaydedildi.

Mıng Vancou’nun dava dilekçesinde, CBSA ve RCMP memurlarının, Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı'na aykırı bir şekilde delil elde etmek için önceden planlanmış bir çaba sergiledikleri yer aldı.

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