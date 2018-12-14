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Huawei'nin herkesten sakladığı gizli planları var

Huawei'nin, Çin'de gizli bir araştırma laboratuvarına sahip olduğu iddia ediliyor.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 17:06..
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Huawei'nin, akıllı telefon satışları 2018'de fırlamış olsa da, şirket yine de en iyi yıllarıdan birini geçirmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, Huawei'nin ekipmanlarıyla ilgili güvenlik kaygılarını dile getirdi ve aralık ayı başında şirketin kilit yöneticisi tutuklandı. Ancak Bloomberg tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Huawei'nin bir planı var.

GİZLİ LABORATUVAR

Raporlara göre, Huawei'nin Çin'de herkesten sakladığı gizli bir araştırma tesisi var. Bu tesisin adı da oldukça manidar: “Beyaz Saray.” Bu tesisin, şirketin en önemli yapılarından biri olduğu söyleniyor. Huawei, burada, yapay zeka, bulut bilişim ve tamamen ABD şirketlerine olan bağımlılığı azaltacak yeni yongalar üretiyor.

Huawei'nin herkesten sakladığı gizli planları var

Rapora göre Huawei, Çin hükümeti tarafından yeni çözümler yaratmaya itiliyor. Şirket, bu gizli laboratuvarda şu anki ve gelecekteki yeni teknolojiler için araştırmalar yapıyor. Hem Huawei hem de Çin hükümeti, Amerika yazılımlarının ve çiplerinin gerekli olmadığı yeni teknolojiler üretme peşinde.


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