Huawei'nin hızlı şarj teknolojisi her telefona gelebilir

Huawei, ekim ayında Mate 20 Pro akıllı telefonu ile beraber yeni SuperCharge 2.0 teknolojisini duyurmuştu. 40W adaptör ile gelen yeni hızlı şarj teknolojisi, Mate 20 Pro'nun 4.200mAh bataryasını sadece 30 dakikada 0'dan yüzde 70'e kadar şarj edebiliyor.





Ortaya çıkan yeni haberlere göre Huawei, gelecekte orta sınıf ve ileri teknoloji ürünü akıllı telefonlara da aynı teknolojiyi getirmeyi planlıyor.. Bilgiye göre, yeni şarj cihazı SuperCharge 2.0 standardının yarısını sunan tamamen yeni bir şarj protokolü kullanıyor. Yeni adaptörlerin 10V / 4A'da şarj etmek ve 40W'lık güç üretmek yerine, 10V / 2A değerini uyguladığı ve 20W'luk bir güç üreteceği ortaya çıktı. Huawei'nin yeni şarj cihazının 2019 yılında piyasada olması bekleniyor.