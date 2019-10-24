Huawei'nin katlanabilir telefonunun dudak uçuklatan fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz şubat ayında düzenlediği bir etkinlikte, ilk katlanabilir telefonu olan Mate X modelini tanıtmıştı. Gerek ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları gerekse Samsung'un Galaxy Fold'da yaşadığı sorunlar nedeniyle, Mate X'in piyasaya çıkış tarihini sürekli erteleyen Huawei, nihayet telefonu Çin'de ön siparişe açtı.

Huawei Mate X'in fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.

HUAWEI MATE X ÖZELLİKLERİ

2480x1148 çözünürlüğünde 6,6 inç bir ön ekrana sahip olan telefonun, ikinci ekranı ise 2480x892 çözünürlüğünde ve 6,38 inç büyüklüğünde. Telefonun yan tarafında ise bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

5G teknolojisine tamamen uyumlu olan telefon, dünyanın ilk 7nm modemine sahip. Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan Huawei Mate X, çift nano SIM kart destekli olarak geliyor. Telefon ayrıca, 55W süper hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve bu batarya sadece yarım saat içinde yüzde 85'e kadar şarj olabiliyor.

En ince katlanabilir telefon olarak tanıtılan Huawei Mate X, 8 GB RAM kapasitesine ve 512 GB depolama alanı sunuyor.

HUAWEI MATE X FİYATI

Huawei, aylardır süren bekleyişin ardından, katlanabilir telefonunu nihayet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, öncelikli olarak Çin'den ön sipariş toplayacak ve daha sonra diğer ülkelerde de telefonu satışa çıkaracak.

Huawei, katlanabilir telefonu Mate X modelini, 16 bin 999 yuandan başlayan fiyatlarla ön siparişe açtı. Bu da telefonun yaklaşık 2 bin 404 dolardan satılacağını gösteriyor. Telelefonun ülkemizdeki fiyatı ise, 24 Ekim tarihindeki güncel dolar kuruna göre yaklaşık olarak 13 bin 870 TL + Vergiler olacak. Yani Huawei Mate X eğer ülkemize gelirse, satış fiyatı 20 bin liranın üzerine çıkacak.

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