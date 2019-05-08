taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1593
Euro
6.9081
Altın
1287.66
Borsa
91482.45
Gram Altın
254.781

Huawei'nin OneHop teknolojisi dosya aktarımını kolaylaştırıyor

Huawei'nin MateBook 13'ler ile tüketicinin kullanımına sunduğu yeni paylaşım teknolojisi OneHop, bilgisayar ve telefon arasında kolayca dosya paylaşımı yapabiliyor.

AA | 08.05.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli ağ ekipmanı ve akıllı telefon üreticisi Huawei, MateBook 13 dizüstü bilgisayar modellerinde kullandığı yeni OneHop teknolojisi ile kullanıcılarıların dosya paylaşımını kolaylaştırıyor.

Huawei'nin MateBook 13'le birlikte sunduğu yeni paylaşım teknolojisi OneHop ile telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

huawei

DOSYA PAYLAŞMAK DAHA KOLAY HALE GELİYOR

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, NFC teknolojisine dayanan OneHop ile aynı cihaz üzerindeymiş gibi telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

OneHop, Android işletim sistemli ve NFC bağlantı teknolojisine sahip Huawei modellerinde office dosyaları ve PDF gibi belgelerin yanı sıra fotoğraf, görüntü, metin ve videoları tek dokunuşla paylaşma imkanı sunuyor.

huawei

MateBook 13'e telefon ekranında bulunan içerikler de OneHop teknolojisi ile tek dokunuşla aktarılabiliyor. Herhangi bir menü veya ek işlem gerektirmeyen bu aktarma teknolojisinin çalışması için NFC destekli Huawei marka akıllı telefonlar ile daha önce MateBook 13'ün eşleştirilmiş olması yeterli oluyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

94
Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

206
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

14
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

130
İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

55
Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

30
YSK protestoları devam ediyor

YSK protestoları devam ediyor

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir