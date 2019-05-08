Huawei'nin OneHop teknolojisi dosya aktarımını kolaylaştırıyor

Çinli ağ ekipmanı ve akıllı telefon üreticisi Huawei, MateBook 13 dizüstü bilgisayar modellerinde kullandığı yeni OneHop teknolojisi ile kullanıcılarıların dosya paylaşımını kolaylaştırıyor.

Huawei'nin MateBook 13'le birlikte sunduğu yeni paylaşım teknolojisi OneHop ile telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

DOSYA PAYLAŞMAK DAHA KOLAY HALE GELİYOR

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, NFC teknolojisine dayanan OneHop ile aynı cihaz üzerindeymiş gibi telefon ve bilgisayar arasında dosyaları paylaşmak, metinleri kopyalamak ve ekran görüntüsü almak kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

OneHop, Android işletim sistemli ve NFC bağlantı teknolojisine sahip Huawei modellerinde office dosyaları ve PDF gibi belgelerin yanı sıra fotoğraf, görüntü, metin ve videoları tek dokunuşla paylaşma imkanı sunuyor.

MateBook 13'e telefon ekranında bulunan içerikler de OneHop teknolojisi ile tek dokunuşla aktarılabiliyor. Herhangi bir menü veya ek işlem gerektirmeyen bu aktarma teknolojisinin çalışması için NFC destekli Huawei marka akıllı telefonlar ile daha önce MateBook 13'ün eşleştirilmiş olması yeterli oluyor.

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