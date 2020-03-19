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Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

Huawei'nin orta seviye akıllı telefonlara güç verecek 5G destekli işlemcisi Kirin 820 sızdırıldı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 18:05..
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Huawei, 2020'nin üçüncü çeyreğine yetiştirmeyi planladığı üst seviye Kirin 1020 işlemcisinin yanı sıra, orta seviye telefonlara güç veren işlemciler üzerinde de çalışıyor.

Bu işlemcilerden biri olan 5G destekli Kirin 820'nin Honor 30S modelinde yer alacağı kesinleşmişti. 5nm mimari ile üretilecek Kirin 1020'nin aksine 7nm ile üretilen Kirin 820, daha güçlü bir  Mali-G77 grafik ara birimini kullanacak.

kirin

Bir önceki işlemcilerle aynı ARM Cortex-A76 çekirdeklerini kullanacak Kirin 820'nin nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kirin 820; Mediatek'in Dimensity 1000L, Samsung'un Exynos 980 ve Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcileriyle büyük bir rekabete girecek. Ancak Kirin 820'nin bu işlemcilerden daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktıHuawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı

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