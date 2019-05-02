Huawei'nin üstten açılabilen kameralı ilk telefonu P Smart Z

Akıllı telefon üreticileri son zamanlarda ekranı daha fazla büyütmek ve daha ince çerçeveler elde etmek için çeşitli yollar deniyor. İlk olarak iPhone'larda gördüğümüz çentikli bir tasarımı benimseyen bazı üreticiler, ön kameralı bu çentiğe yerleştirerek kullanıcılara daha fazla ekran alanı sundu.

Ardından yavaş yavaş çentikli tasarımdan da vazgeçen bazı akıllı telefon üreticiler, açılır kamera mekanizmalarını kullanmaya başladı. Çinli şirket Huawei ise şimdiye kadar böyle bir tasarıma sahip akıllı telefon üretmese de bu durum çok yakında değişecek.

ÜSTTEN AÇILABİLEN KAMERAYA SAHİP HUAWEI P SMART Z

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, üstten açılabilen kamera mekanizmasına sahip orta seviye P Smart Z modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bazı ülkelerde P Smart Pro adıyla satışa çıkacak telefonun sızdırılan özellikleri ise şu şekilde:

6,50 inç 2,340 x 1,080 piksel ekran (FHD +, 391 PPI)

HiSilicon Kirin 710 işlemci

ARM Mali-G51 MP4 grafik birimi

4 GB LPDDR4 RAM

64 GB depolama

512 GB'a kadar genişletilebilir hafıza

4.000 mAh batarya

16 MP f / 2.0 diyaframlı ön kamera

16 MP f / 1.8 ve 2 MP f / 2.4 çift arka kamera

Huawei P Smart Z ayrıca 63,5 x 7,3 x 8,9 mm boyutlarında ve 197 gram ağırlığında olacak. Telefon analistlerine göre ise Huawei P Smart Z, 234 dolar civarı bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Şirket, 2 ay sonra Şangay'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresinde telefonu tanıtmayı planlıyor.

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