taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9793
Euro
6.7046
Altın
1271.68
Borsa
95415.57
Gram Altın
244.613

Huawei'nin üstten açılabilen kameralı ilk telefonu P Smart Z

Huawei, üstten açılabilen ön kamera sahip ilk telefonu P Smart Z hakkında yeni bilgileri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefon üreticileri son zamanlarda ekranı daha fazla büyütmek ve daha ince çerçeveler elde etmek için çeşitli yollar deniyor. İlk olarak iPhone'larda gördüğümüz çentikli bir tasarımı benimseyen bazı üreticiler, ön kameralı bu çentiğe yerleştirerek kullanıcılara daha fazla ekran alanı sundu.

Ardından yavaş yavaş çentikli tasarımdan da vazgeçen bazı akıllı telefon üreticiler, açılır kamera mekanizmalarını kullanmaya başladı. Çinli şirket Huawei ise şimdiye kadar böyle bir tasarıma sahip akıllı telefon üretmese de bu durum çok yakında değişecek.

huawei

ÜSTTEN AÇILABİLEN KAMERAYA SAHİP HUAWEI P SMART Z

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, üstten açılabilen kamera mekanizmasına sahip orta seviye P Smart Z modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bazı ülkelerde P Smart Pro adıyla satışa çıkacak telefonun sızdırılan özellikleri ise şu şekilde:

  • 6,50 inç 2,340 x 1,080 piksel ekran (FHD +, 391 PPI)
  • HiSilicon Kirin 710 işlemci
  • ARM Mali-G51 MP4 grafik birimi
  • 4 GB LPDDR4 RAM
  • 64 GB depolama
  • 512 GB'a kadar genişletilebilir hafıza
  • 4.000 mAh batarya
  • 16 MP f / 2.0 diyaframlı ön kamera
  • 16 MP f / 1.8 ve 2 MP f / 2.4 çift arka kamera

Huawei'nin üstten açılabilen kameralı ilk telefonu P Smart Z

Huawei P Smart Z ayrıca 63,5 x 7,3 x 8,9 mm boyutlarında ve 197 gram ağırlığında olacak. Telefon analistlerine göre ise Huawei P Smart Z, 234 dolar civarı bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Şirket, 2 ay sonra Şangay'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresinde telefonu tanıtmayı planlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

41
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

53
Aziz Yıldırım boşanıyor

Aziz Yıldırım boşanıyor

107
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

44
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

385
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

131
Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir