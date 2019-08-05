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Hubble teleskobu, ağır metallerden oluşan öte gezegen keşfetti

Hubble teleskobu, ağır metallerden oluşan futbol topu şeklinde bir öte gezegen buldu.

AA | 05.08.2019 - 10:02..
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1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir öte gezegen keşfetti.

Dünya'ya 900 ışık yılı uzaklıkta WASP-121 sisteminde yer alan ve yıldızına çok yakın dönüş yapan büyük bir gaz kütlesi olan bu gezegenden, ağır metaller yayıldığı tespit edildi.

gezegen

ATMOSFER SICAKLIĞI 2 BİN DERECENİN ÜZERİNDE

WASP-121b olarak adlandırılan gezegenin, Güneş'ten daha büyük ve daha parlak bir yıldızın yörüngesinde döndüğü, yıldızına tehlikeli biçimde yakın olması sebebiyle, atmosferinin üst katmanında sıcaklığın 2 bin 537 dereceye ulaştığı açıklandı.

Yıldızın, gezegenin atmosferinin üst katmanını mor ötesi ışın sağanağına tutmasının, magnezyum ve gaz halindeki demirin uzay boşluğuna yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

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