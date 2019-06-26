Hubble Teleskobu, elektrik yüklü küçük toplar gözlemledi

NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Washington Amerikan Katolik Üniversitesinden bilim insanları Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, "Buckminsterfullerene" adı verilen, 60 karbon atomunun birleşmesinden oluşan molekülü, gaz ve toz bulutlarının kapladığı yıldızlar arası uzayda ilk kez gözlemlemeyi başardı.

KESİK YÜZLÜ BİR FUTBOL TOPU GİBİ

Elektrik yüklü karbon atomlarının içi boş küre biçimli bileşiminin kesik yüzlü bir futbol topunu andırdığı belirtildi.

Söz konusu molekülün Dünya'da bazı kayalarda bulunduğu, ayrıca yanmalı motorların çıkardığı is içinde de görüldüğü bildirildi.

EN KARMAŞIK MOLEKÜLLERE IŞIK TUTABİLİR

Uzayda bugüne dek bulunan en karmaşık molekülün en fazla 12 atomdan oluştuğuna dikkati çeken araştırmacılar, keşfin uzayda madde yoğunluğunun en düşük olduğu ortamlarda dahi ne kadar karmaşık moleküllerin ortaya çıkabildiğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

Araştırmanın yazarlarından Martin Cordiner, yıldızların ve gezegenlerin, gaz ve toz bulutlarının yıldızlar arası uzaydaki çarpışmaları sonucu ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Yıldız arası uzay yaşama kaynaklık eden kimyasal süreçlerin başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla bu ortamdaki bileşenleri iyi anlamak, yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu kavramının temelini oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.