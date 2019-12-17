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Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Uzay Teleskobu'nun, 2019 yılında Dünya'ya gönderdiği 10 muhteşem uzay fotoğrafını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 16:08..
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Uzay mekiği Discovery tarafından 1990 yılında Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobu olan Hubble, sürekli olarak yörüngede dolaşarak çeşitli uzay fotoğrafları yakalıyor.

Şimdi sizlerle birlikte, astronominin devrim niteliğindeki gözlemevi Hubble tarafından 2019 yılında çekilen 10 muhteşem uzay fotoğrafına daha yakından bakalım.

1. GAULT ASTEROİDİ

GAULT

Parçalandığı esnada iki kuyruğu oluşan Gault asteroidi, Hubble tarafından görüntülendi.

 

9. NGC 3147 GALAKSİSİ

NGC

NGC galaksisinin tam ortasında bulunan süper kütleli karadelik, galakside bulunan yıldızların ışığının kırmızı renkte görünmesine neden oluyor.

 

8. ETA CARINEA

ETA

1843 yılında gerçekleşen süpernova patlaması nedeniyle oluşan Eta Carinae, Hubble tarafından böyle görüntülendi.

 

7.  PSZ1 G311.65-18.48 KÜMESİ

PSJ

Hubble'ın yakaladığı bu fotoğrafta, oldukça uzak bir galaksi yay şeklinde görünüyor.

 

6. GÜNEY YENGEÇ BULUTSUSU

yengrç bulutsusu

Dünya'dan birkaç bin ışıkyılı uzaklıkta yer alan ve birbirine geçmiş iki yıldızdan oluşan bulutsu, kum saatini andırıyor.

 

5. D100 GALAKSİSİ

D100

D100 galaksisine ait olan yukarıdaki fotoğraftaki sağda kalan kısım, yeni yıldızların oluşmasını sağlayacak tozları gösteriyor.

 

4. BEDIN 1 CÜCE GALAKSİSİ

bedin

Dünya'dan 3 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan ve tesadüfen keşfedilen Bedin 1 galaksisi, oldukça küçük yapısıyla dikkat çekiyor.

 

3. NGC KÜRESEL TAKIMI

ngc

NGC olarak adlandırılan eski takım kümesi, ışıltılı bir yıldız topu gibi görünüyor.

 

2. JÜPİTER

JİÜPİETE

Hubble tarafından yaklanan Jüpiter'în üzerinde bulunan dev kırmızı leke, net bir şekilde görülebiliyor.

 

1. AM 2026-424 GALAKSİ ÇİFTİ

GALAKSİ

Hubble'ın yakaladığı en önemli fotoğraflar arasında gösterilen yukarıdaki görüntü, kafa kafaya çarpışmaya hazırlanan iki büyük gökada ile çarpışmadan önce ortaya çıkan mavi halkayı gösteriyor.

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Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafıHubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafıHubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafıHubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafıHubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafıHubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafıHubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

Hubble Teleskobu'nun 2019'da çektiği en iyi 10 uzay fotoğrafı

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