Hubble ve Spitzer teleskobu ilk defa birlikte görev yaptı

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, oldukça gelişmiş özelliklere sahip.

Spitzer Uzay Teleskobu ise 2003 yılında uzaya gönderilen, NASA'nin dördüncü ve en son büyük gözlemevi olma özelliğini taşıyor.

Bu iki öneml teleskop, Gliese 3470 b gezegeninin atmosferinin kimyasına ilişkin detaylı çalışma yürütülmesi için ilk kez birlikte görev yaptı

HİDROJEN VE HELYUM TESPİT EDİLDİ

Hubble ve Spitzer'in ortak çalışması sayesinde gök bilimciler, Güneş Sistemi'nde rastlanmayan ancak diğer yıldız sistemlerinde yaygın görülen türde bir gezegen olan, Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük Gliese 3470 b'nin atmosferinde hidrojen ve helyumun baskın olduğunu tespit etti.

Kanada'dadaki Montreal Üniversitesi'nde görevli gök bilimci Björn Benneke, "Bu, gezegen oluşumu açısından büyük bir keşif. Gezegen yıldızına çok yakın dönüyor ve Jüpiter'den çok daha küçük, Dünya'nın kütlesinin 318 katı büyüklüğünde. Ancak başlangıçtan beri var olan ve büyük ölçüde ağır elementlerle kirlenmemiş hidrojen/helyum atmosferinin bütünlüğünü korumayı başarıyor. Güneş Sistemi'nde böyle bir şeye sahip değiliz, onu çarpıcı kılan şey de bu." ifadelerini kullandı.

NASA teleskoplarının, çalışma için gezegenin yıldızın önünden 12 geçişini ve 20 tutulmayı gözlemlediği belirtildi.

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