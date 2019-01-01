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Hudut kartalları yeni yıla elleri tetikte girdi

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolundaki Mehmetçikler, halkın huzur ve güvenliğini temin etmek için yeni yıla elleri tetikte nöbet tutarak girdi.

AA | 01.01.2019 - 09:30..
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Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolunda görev yapan hudut kartalı Mehmetçikler, yeni yıla elleri tetikte vatan nöbeti tutarak girdi.

Hudut kartalları yeni yıla elleri tetikte girdi

Hudut kartalları yeni yıla elleri tetikte girdi ViDEO

Yurt içi ve yurt dışında vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, Türkiye'nin doğusundaki Ermenistan sınırında yer alan Şehit Piyade Er İsmet Bulut Hudut Karakolunda da sıfırın altında 23 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor.

Hudut kartalları yeni yıla elleri tetikte girdi

HUDUT KARTALLARINDAN YILBAŞI NÖBETİ

Şartlar ne olursa olsun kar kış demeden 24 saat boyunca görevlerinin başından ayrılmayan ve "hudut kartalları" olarak nitelendirilen askerler de kar yağışı ve soğuğa rağmen yeni yıla vatan nöbeti tutarken girmenin heyecanını yaşadı.

Hudut kartalları yeni yıla elleri tetikte girdi

2019'u ailelerinden uzakta karşılamalarına rağmen vatanı savunmanın gururunu yaşayan ve halkın huzur ile güvenliği için vatan nöbetine devam eden Mehmetçikler, halka birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hudut kartalları yeni yıla elleri tetikte girdi

MEHMETÇİK'TEN YENİ YIL TEBRİĞİ

Piyade Yüzbaşı Aytaç Ceylan, askerlere hitaben yaptığı konuşmada Mehmetçik'in yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılı karşıladığımız bu günde, izne gidemeyen sizlerin içinde bir burukluk olmamasını temenni ederim. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzurlu yılbaşı geçireceklerini unutmayın." dedi.

Hudut kartalları yeni yıla elleri tetikte girdi

Yeni yılda görevlerinin başında olduklarını ifade eden Ceylan, "Dün bu görevi babanız yerine getirmişti yarın da kardeşleriniz çocuklarınız ifa edecektir. Ailenizi bugün mutlaka aramayı unutmayın, sevgi ve saygılarımızı iletin, hepinizin yeni yılı kutlu olsun. " diye konuştu.

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