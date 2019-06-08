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Hukuk fakültesi öğrencisi 28'inci kattan düştü

Ankara'da yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.

DHA | 08.06.2019 - 08:26..
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düştü.

Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Hakan Baldur Güler’in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler’in oğlu olduğu belirtildi.

Hukuk fakültesi öğrencisi 28'inci kattan düştü

Hukuk fakültesi öğrencisi 28'inci kattan düştü

Hukuk fakültesi öğrencisi 28'inci kattan düştü

Hukuk fakültesi öğrencisi 28'inci kattan düştü

Hukuk fakültesi öğrencisi 28'inci kattan düştü

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