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Hükümet-İBB arasında 'Kanal İstanbul ve rant' tartışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un 'rant projesi' olduğunu söylerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise; ranta izin vermediklerini, bu projede de vermeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 11:47..
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Hükümet-İBB arasında 'Kanal İstanbul ve rant' tartışması

İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile merkezi hükümetin tartışması devam ediyor.

"RANTA MÜSAADE ETMEYİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili; "ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak. O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik." diye konuştu.

Hükümet-İBB arasında Kanal İstanbul ve rant tartışması ViDEO

"BU BİR RANT PROJESİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; CHP'nin Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada; "Baktığımız nokta şu: ortada bir proje var yada yok emin değilim. Çünkü baktığınızda İstanbul'a servis edilen Kanal İstanbul projesinde bilinen tek şey; 3 boyutlu bir sunumda kanalın ortasında giden bir tane vapur yada şilep. Bu Kanal İstanbul şu işe yarayacakmış: Boğaz'dan geçen tehlike arz eden tankerler geçmeyecek. Bütünüyle bu sav üzerinden yürütülen bir sistem var. Televizyonlarda gösterilen projelerde ise; gördüğümüz manzarada ise 40-50-60 kat gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda. Eee hani tehlike arz eden tankerler buradan geçecekti. Yine oraya esas olan raporlarda da bulunan: 1 milyon 200 bin nüfusun yerleşmesi. Aslında yine bu şehre ilave nüfus. Bu 2 milyonu bulur, çok kötü bir kentleşme. Bu bir rant projesi. İstanbul'un suyu, denizi tehlikede. Marmara Denizi, canlı türleri tehlikede. Tarım alanları heba oluyor, bunları konuşmuyoruz." dedi.

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