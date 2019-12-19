İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile merkezi hükümetin tartışması devam ediyor.

"RANTA MÜSAADE ETMEYİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili; "ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak. O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik." diye konuştu.

Hükümet-İBB arasında Kanal İstanbul ve rant tartışması ViDEO

"BU BİR RANT PROJESİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; CHP'nin Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada; "Baktığımız nokta şu: ortada bir proje var yada yok emin değilim. Çünkü baktığınızda İstanbul'a servis edilen Kanal İstanbul projesinde bilinen tek şey; 3 boyutlu bir sunumda kanalın ortasında giden bir tane vapur yada şilep. Bu Kanal İstanbul şu işe yarayacakmış: Boğaz'dan geçen tehlike arz eden tankerler geçmeyecek. Bütünüyle bu sav üzerinden yürütülen bir sistem var. Televizyonlarda gösterilen projelerde ise; gördüğümüz manzarada ise 40-50-60 kat gökdelenler var. Nerede? Kanalın sağında solunda. Eee hani tehlike arz eden tankerler buradan geçecekti. Yine oraya esas olan raporlarda da bulunan: 1 milyon 200 bin nüfusun yerleşmesi. Aslında yine bu şehre ilave nüfus. Bu 2 milyonu bulur, çok kötü bir kentleşme. Bu bir rant projesi. İstanbul'un suyu, denizi tehlikede. Marmara Denizi, canlı türleri tehlikede. Tarım alanları heba oluyor, bunları konuşmuyoruz." dedi.