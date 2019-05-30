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Hükümeti kuramayan Netanyahu, ortağı Liberman'ı suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni koalisyonu kuramayınca, yeniden seçime gidilmesi nedeniyle eski koalisyon ortağı İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı eleştirdi.

AA | 30.05.2019 - 06:14..
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Hükümeti kuramayan Netanyahu, ortağı Liberman'ı suçladı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimi az bir farkla önde tamamlayan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılması kararlaştırılan erken seçimi de kazanacağını söyledi.

Netanyahu, geçen ayki seçimden birinci çıktığını ve İsrail kamuoyunun kendisini Başbakan olarak görmek istediğini dile getirerek, "Seçimden sonra Liberman Başbakanlık için beni destekleyeceğini açıklasa da verdiği bu sözü tutmaya hiç niyeti yoktu." dedi.

Hükümeti kuramayan Netanyahu, ortağı Liberman'ı suçladı

"LİBERMAN, BİRKAÇ FAZLA SANDALYE İÇİN ÜLKEYİ SEÇİME SÜRÜKLEDİ"

Koalisyon hükümetini kurmak için sundukları önerilerin Liberman'ın partisi tarafından geri çevrildiğini ifade eden Netanyahu, "Liberman, hükümeti devirmeyi istediğini açıkça belli etti. Bunu da yapılacak erken seçimde birkaç sandalye daha fazla alabileceğini düşündüğü için yaptı. Politik egoları yüzünden ülkeyi ikinci defa gereksiz bir seçime sürükledi." diye konuştu.

Hükümeti kuramayan Netanyahu, ortağı Liberman'ı suçladı

"O ARTIK SOLUN PARÇASI, ONA İNANMAYIN"

Koalisyon hükümetinin neden kurulamadığı ile ilgili bugün yeni bir açıklama yapacağını kaydeden Netanyahu, "Avigdor Liberman artık solun bir parçasıdır. Sağcı hükümeti yıktı. Ona tekrar inanmayın." şeklinde konuştu.

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