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Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti

Cezalarını toplum yararına kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, Türkiye'de 3 yılda bin 500 kütüphane için 6,5 milyon kitap tasnif ederek, kamu hizmetinde bulundular.

AA | 27.03.2019 - 15:04..
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yakından takip ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında, hükümlüler kitapların paketlenerek kütüphanelere yerleştirilmelerine önemli katkılar sağladı.

Hükümlüler, iki yıl boyunca 40 kişilik gruplar halinde Kızılay'da bulunan Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi'nin yenilenmesi sürecinde, kitapların taşınması, raflara yerleştirilmesi, eski kitapların ciltlenmesi, bina ve çevre temizliği işlerinde çalıştı.

3 YILDA 6,5 KİTABA TASNİF

Bu kütüphanede 50 bin kitabın ciltlenmesi, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

Hükümlülerin, yurt genelindeki bin 500 kütüphane için yaptıkları çalışmalar kapsamında 3 yılda tasniflenen kitap sayısı toplam 6,5 milyonu buldu.

Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti

DENETİMLİ SERBESTLİKLE KAMU HİZMETİ

Denetimli serbestlik sistemi kapsamında 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 710 bin hükümlü, kamu kurumlarında ücretsiz çalıştırılarak cezalarının infazı sağlandı.

Ankara'da yılda yaklaşık 20 bin hükümlü huzurevi, kütüphane, hastane, belediye, kaymakamlık ve eğitim kurumları gibi sosyal alanlarda hizmet ediyor.

Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti

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