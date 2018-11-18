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Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Teröristlerle masaya oturup alem yapan ABD'lilere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan uyarı geldi.

Haber Merkezi | 18.11.2018 - 09:21..
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Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Formu'nda önce ABD'li senatörlerle sonra da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.

ABD İMAJINA ZARAR VERİYOR

Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Güvenlik Formu'nun ilk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi. Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz" dedi.

Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

"YPG'YE SİLAH TAŞINMASINI KABUL ETMEYİZ"

Akar şöyle devam etti: "DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

FETÖ ÜYELERİNİN İADESİ TALEBİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değinen Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini anımsattı. İlave bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Akar, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

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