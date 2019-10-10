Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, uluslararası kamuoyuna haklılığını anlatabilmek için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

"HEDEFİMİZ, SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile yaptığı görüşmede, hedefimizin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.