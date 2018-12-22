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Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplamalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk kara sularıyla ilgili provokasyon peşinde koşan Yunanistan'a sert mesajlar gönderdi: Herkes aklını başına toplamalı.

AA | 22.12.2018 - 10:42..
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Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplamalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde teröristlerin kazdığı hendeklerle ilgili, "Şu anda Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.

Bakan Akar: Yerin dibine de saklansalar gömülecekler ViDEO

ABD SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna operasyon hazırlığı ve Akar'ın "YPG'lileri kazdıkları çukurlara gömeceğiz" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı James Mattis dün istifa mektubunu sundu.

Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplamalı

"HERKES AKLINI BAŞINA ALMALI"

Bugün ise Bakan Akar'dan yeni bir açıklama geldi. Akar, Türk karasularında yapılan provokasyonların bedelinin ağır olacağını söyleyerek "Herkes aklını başına almalı" dedi.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

"Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım." diyen Akar sözlerinin devamında "Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır." diye konuştu.

Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplamalı VİDEO

GÖZLER YUNAN BAKANDA

Akar'ın bu açıklamalarının ardından gözler Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a çevrildi. Kammenos yaptığı provokatör açıklamalarla Türkiye'yi sık sık tahrik ediyor.

Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplamalı

Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplamalı

Hulusi Akar: Herkes aklını başına toplamalı

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