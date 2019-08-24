Hulusi Akar: İdlib'de meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlarla İzmir'deki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Ege Ordu Komutanlığını da ziyaret eden Akar ve TSK'nin komuta kademesi, birliklerin komutanlarıyla görüştü, faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile 21 Ağustos'taki telefon görüşmesinde güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına yönelik mutabakata varıldığını söyledi.

İdlib'de yaşananlara da değinen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüğünü anımsattı.

"REJİMİN HAREKETİ MUTABAKATA AYKIRI"

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini belirttiğini bildiren Akar, şöyle konuştu: "Rejimin bir bölgeyi yani Han Şeyhun bölgesini harekat alanı ilan etmesi, burayı giriş çıkışlara kapatması ve operasyon yapması İdlib'le ilgili anlaşma ve mutabakatlara kesinlikle aykırı. Bu operasyonlar sorunların çözümüne değil, tam tersine durumun daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine neden oluyor.

SİVİLLER ZARAR GÖRÜYOR

Rusya ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sivil ve masum insanlara büyük zararlar veriyor. Yaşananlar her geçen gün büyük bir insanlık dramına dönüşüyor. Rejim, saldırılarıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin sınırlarını ihlal ediyor. Rusya Federasyonu makamlarına her seviyede yapılan tüm uyarılara rağmen rejim operasyonlarına devam ediyor.





MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIRIZ

Bu saldırılar zaten hassas olan bölgedeki güvenlik ihtiyacını daha da acil hale getiriyor. Gözlem noktalarımız kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor. Gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."





PENÇE-3 BAŞLADI

Terör örgütüyle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini ifade eden Akar, “Hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara ve sığınakları tahrip ve imha etmek için Pençe-3 Harekatı’nı dün akşam itibarıyla başlattık." şeklinde konuştu.

Operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların yanı sıra helikopterlerin, İHA ve SİHA’ların, Fırtına obüslerin, yerli ve milli diğer silah ve mühimmatın kullanıldığını açıklayan Akar, "Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka şansları yok. Komandolarımız, Mehmetçik teröristlerin inlerine girmeyi ve buraları tek tek temizlemeyi sürdürüyor. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." diye konuştu.

IRAK'TA 654 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakurk bölgesindeki Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarının da devam ettiğini belirten Akar, "Pençe-1 Harekatı'nda 64, Pençe-2 Harekatı'nda 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyindeki operasyonların tamamında toplam 654 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.