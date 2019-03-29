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Hulusi Akar: Kandil'e operasyonların devamı gelecek

Bakan Hulusi Akar: Kandil'e hava harekatlarının devamı gelecek.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:10..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK ile MİT'in Kandil'e düzenlediği ortak operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Akar, "Kandil'e yönelik bu operasyonların devamı gelecek" dedi.

İSRAİL'E TEPKİ

ABD'nin Golan Tepeleri kararı için "tehlikeli" diyen Akar, "Rüzgar eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.

"FETÖ İLE AKSAKLIK OLMADAN MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Akar, OHAL kalktıktan sonra TSK'dan 1177 personelin ihraç edildiğini söyleyerek, "FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, şiddetli şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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