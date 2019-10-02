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Hulusi Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Güvenli bölge çalışmalarına yönelik konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi.

AA | 02.10.2019 - 17:33..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Hulusi Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

GÜVENLİ BÖLGE TESİSİ

Buradaki konuşmasının bir bölümünde güvenli bölge tesisi konusuna da değinen Akar, "Fırat'ın doğusunda 30-40 kilometrelik derinlikte sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış güvenli bölge, barış koridoru kurulmasını zaruri buluyoruz. Bölgede, ABD ile hava ve kara devriyeleri icra etmeye başladık ve üs bölgeleri kurulması için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve talimatları doğrultusunda bölge ile ilgili amacımızı en baştan itibaren açıkça, tekrar tekrar ortaya koymuş bulunuyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, müzakere ve ortak çalışmalarımıza amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz." dedi.

Hulusi Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

"SON DERECE KARARLIYIZ"

Oyalama ve gecikme olduğu taktirde çalışmaların biteceğini söyleyen Akar, "Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planımız da var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır." şeklinde konuştu.

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