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Hulusi Akar: Kimse bizi test etmeye kalkmasın

Bakan Akar, "Hava Kuvvetlerimiz Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu" dedi.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 21:48..
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Hulusi Akar: Kimse bizi test etmeye kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarÇiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen diploma törenine katıldı.

Bakan Akar, törende terör örgütlerine gerçekleştirilmiş olan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirtten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Akar, pilotlar için "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur" diye konuştu.

'AZİMLİ OLDUĞUMUZU KİMSE TEST ETMEYE KALKMASIN'

Akar, dostluk, iyi komşuluk, diyalog ve barışçıl görüşmelerden yana olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ancak uluslararası, ikili anlaşmalardan doğan, tarihten gelen hak ve hukukumuzun korunmasında da kararlı, azimli olduğumuzu kimse test etmeye kalkmasın. Bu konuda kararımızı vermiş bulunuyoruz, hakkımızın ve hukukumuzun korunması için ne gerekirse, tüm iyi niyetimize rağmen karşılık bulamadığımız takdirde, gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyalogdan yanayız. Şu anda bazı temaslarımız çeşitli düzeylerde devam etmekte. Önümüzdeki günlerde heyetler arası görüşmelerin başlamasını bekliyoruz."

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