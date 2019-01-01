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Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

Süleyman Şah Türbesi'nde denetleme ve incelemelerde bulunan Bakan Akar, askerlerle sohbet edip yemek yedi.

AA | 01.01.2019 - 12:39..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nda denetleme ve incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Bölgedeki birliklerin komutanlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, görevlere ilişkin talimatlar verdi. Daha sonra harekat merkezine geçen Akar, buradaki açıklamasında, bölgedeki son askeri, politik gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

Verilen vazifelerin başarıyla gerçekleştiğini, gelecek yılda da aynı ciddiyetle çalışarak, verilecek görevlerin başarılacağına yönelik inancını dile getiren Akar, terörle mücadeleye değindi.

Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

Ülke ve milletin güvenliğinin sağlanması, egemenlik ve bağımsızlığın korunmasının önemine değinen Akar, şunları söyledi: "Küçük çaplı operasyonlar hariç, çünkü günde binlerce operasyon yapıyor Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, fakat asıl taburlarla, tugaylarla yaptığımız operasyonlar var. Geçen sene yaptığımız toplam operasyon sayısı 147. Bu gerçekten büyük çaplı, yüzlerce Silahlı Kuvvetler mensubunun katılımıyla, hava kuvvetlerimizle, kara ateş destek vasıtalarıyla çok önemli faaliyetler yapıldı, 147 operasyonla.

Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

(FOTOĞRAF: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindekilerle yılın son gecesinde Süleyman Şah Türbesi'nde dua etti.)

Bu operasyonlar  sırasında yine büyük bir başarıyla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 398 terörist 147 operasyonda etkisiz hale getirildi. Gerçekten bu da bizler için büyük bir gurur kaynağı, başarı oldu. Hainler içimizden temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimize eş olarak hava kuvvetlerimiz de büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermek suretiyle yaptıkları faaliyetlerde 922 hedefi, bunlar teröristlerin sığınak, barınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, muhabere merkezleri, gizlendikleri inleri, mağaraları dahil, çok etkili bir şekilde hava kuvvetlerimiz tarafından büyük bir başarıyla vuruldu."

Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

ÇOCUKLAR İÇİN OTOMOBİLİNİ DURDURDU

Denetleme ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrılan Bakan Akar, sınırın Türkiye tarafından kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocukları görünce, makam otomobilini durdurdu.

Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

Araçtan inerek çocuklarla sohbet eden Akar, onlara şeker hediye etti. Eşme köyündekilerle de konuşan Akar ve komutanlara, vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar Süleyman Şah Türbesi'nde

 


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