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Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde

Hulusi Akar, beraberindeki komutanlar ile sınırın sıfır noktasına gelerek incelemelerde bulundu.

AA | 01.03.2020 - 01:39..
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Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemeler yaptı.

Akar ve beraberindeki komutanlar incelemelerin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti ve harekata ilişkin son bilgileri yerinde aldı.

Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla tarafından gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde

Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde

Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde

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