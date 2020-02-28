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Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti

Hulusi Akar, Orgeneral Dündar ve Orgeneral Küçükakyüz Suriye'nin sıfır noktasına gelerek, rejime yönelik operasyonu yerinde sevk ve idare ediyor.

AA | 28.02.2020 - 04:47..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi"ne katılmıştı.

Akar toplantı sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

OPERASYONU YERİNDE İDARE EDİYORLAR

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

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