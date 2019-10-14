Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken, Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

MİT BAŞKANI'YLA TOPLANTI

Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar, dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya; Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

SON GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Hulusi Akar ve Hakan Fidan bir araya geldi VİDEO

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken, harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.