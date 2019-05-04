Hulusi Akar ve komutanlar Hareket Merkezi'nde

Türk Silahlı Kuvvetleri, akşam saatlerinde ÖSO desteğiyle birlikte Suriye'de Tel Rıfat'a operasyon başlattı.
YPG'DEN ALINIYOR
Terör örgütü YPG'nin bulunduğu ve taciz ateşleriyle Türkiye'yi taciz ettiği Tel Rıfat köy köy YPG'den alınarak temizleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal kurulan Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'nde operasyonu takip ediyor.