Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı başlatılan operasyon hakkında konuştu.

NTV canlı yayınına konuk olan Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen terörist sayısının 16 bin 540 olduğunu söyledi.

"AÇIKLIKLA BELİRTMEK İSTİYORUM..."

İşlemlerin devam ettiğini belirten Hulusi Akar, "Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki bizim Silahlı Kuvvetler olarak 'bitti' deme şansımız yok. Biz yeni belge çıktıkça yargıyla koordineli bir şekilde bunu yürütüyoruz. Maalesef bitti dememiz şu anda mümkün değil." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

"Biz diğer terör örgütlerine olduğu gibi PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, tüm terör örgütlerine karşıyız. Bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede FETÖ'yle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda belirlenmiş olan ilkelerimiz, kriterlerimiz var. Bunu da hukuki, idari anlamda bir şekilde eksiksiz, aksaksız uyguluyoruz. Bugüne kadar toplam 16 bin 540 terörist Silahlı Kuvvetler'den ihraç edilmiş bulunuyor. Bunların dışında 4 bin 850 de geçici uzaklaştırmaya muhatap olan bazı kişiler var. Bunların da işlemleri devam ediyor. Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki bizim Silahlı Kuvvetler olarak 'bitti' deme şansımız yok. Maalesef bitti dememiz şu anda mümkün değil.

Hulusi Akar'a FETÖ ile mücadele soruldu ViDEO



RUSYA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Yaptığımız çalışmalarla İdlib'de ateşkesin sürekliliğini, istikrarın devamını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de Rusya ile devamlı iletişim, koordinasyon halindeyiz. Tel Rıfat'ta Rusya'nın bize verdiği bazı sözler var oradaki YPG'lilerin çıkarılacağı konusunda ancak şu ana kadar maalesef bunu gerçekleştirmediler. Bu nedenle oradan teröristlerin zaman zaman ateş etmek suretiyle bizim askerimize orada zarar verdiğini, oradaki halka zarar verdiğini görmekteyiz. Bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Onlar herhangi bir şekilde ateş ettiği zaman da biz bunlara misliyle mukabele ediyoruz."