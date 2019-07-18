Hulusi Akar'a tekmil veren Tokatlı asker

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

MEHMETÇİKLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ

Sınır birlik komutanları ile bir araya gelerek, çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Burada askerlerle sohbet eden Bakan Akar ve beraberindekiler, öğle yemeğini de Mehmetçik ile birlikte karavanadan yedi.

Askerlerle sohbet eden Bakan Akar'a Tokatlı bir askerin verdiği tekmil hayran bırkatı.

Tokatlı askerin tekmili hayran bıraktı VİDEO

Akar ve komutanlar, daha sonra Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne geçti.

Çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, sağlanan hizmetleri de yerinde inceledi. Burada anaokulu çocuklarını seven Bakan Akar, kamptaki Suriyelilerle de görüştü.

















