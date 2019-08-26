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Hulusi Akar'dan generallerin istifasına yönelik açıklama

Milli Savunma Bakanı, İdlib'ten sorumlu komutan ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 generalin istifasını değerlendirerek, "Bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var." dedi.

AA | 26.08.2019 - 12:51..
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Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 5 general istifa etti.

İstifa eden isimler arasında İdlib’ten sorumlu Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ile yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam da yer aldı.

SURİYE SINIRINA YAKIN BÖLGELERDE GÖREV ALIYORLARDI

İstifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görev yapan komutanlar olduğu dikkatlerden kaçmazken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan istifalara ilişkin ilk açıklama geldi.

Hulusi Akar'dan generallerin istifasına yönelik açıklama

"DOĞAL BİR DURUM"

Akar, "Emeklilik TSK mensuplarının da doğal bir hakkıdır. Ne zaman bu? Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu. Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var.

"EMEKLİLİKLERİNİ ONAYLADIK"

Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyor, yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin bir adım daha ileri gitmesi için görevi teslim alan arkadaşların da çalışacağına eminim. TSK bir bütündür. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider." dedi.

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