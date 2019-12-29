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Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

TSK komuta kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 09:56..
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Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Akar, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

"KARŞILIK VERİLECEK"

Gözlem noktalarının bu konuda talimatlı olduğunu hatırlatan Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler. TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." diye konuştu.

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız^

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

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