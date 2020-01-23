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Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çağrı

Bakan Akar,"Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı" dedi.

AA | 23.01.2020 - 10:04..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Roketsan'ı ziyaretinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'a uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunan Akar; "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı." dedi.

LİBYA'DA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİMİ

Akar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz. İdlib’de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor."

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