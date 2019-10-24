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Hulusu Akar'dan asker selamı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG'nin yanında saf tutan ülkelerin temsilcilerine asker selamı yolladı.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 18:46..
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Hulusu Akar'dan asker selamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti.

TERÖR SEVİCİLERE ASKER SELAMI

Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı süresince, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek  için simge haline gelen asker selamına, harekata karşı çıkan, YPG'nin yanında saf tutan ülkelerden tepki toplamış, milli futbolcularımıza bile soruşturma başlatılmıştı.

Hulusu Akar'dan asker selamı

Hulusu Akar'dan asker selamı

Hulusi Akar'n salona girişi esnasında, kameralara asker selamıyla poz vermesi, adeta tüm bu tepkilere cevap niteliğindeydi.

Hulusu Akar'dan asker selamı

Hulusu Akar'dan asker selamı

Akar'dan, NATO'ya asker selamı İZLE

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