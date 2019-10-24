Hulusu Akar'dan asker selamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti.

TERÖR SEVİCİLERE ASKER SELAMI

Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı süresince, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için simge haline gelen asker selamına, harekata karşı çıkan, YPG'nin yanında saf tutan ülkelerden tepki toplamış, milli futbolcularımıza bile soruşturma başlatılmıştı.

Hulusi Akar'n salona girişi esnasında, kameralara asker selamıyla poz vermesi, adeta tüm bu tepkilere cevap niteliğindeydi.

Akar'dan, NATO'ya asker selamı İZLE