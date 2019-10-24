Hülya Avşar: Ben kızıma güveniyorum

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine onay verdi. Ünlü sanatçı, "Kızıma güveniyorum, istediğini yapabilir." dedi.

İşte Avşar'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"O ALACAĞINI ALDI BİZDEN"

"Zehra’nın ilişkisi tabii ki bilgim dahilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum. Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik, kendi biliyor ne yapacağını.

"RAHATIM"

Yanlış da yapsa, doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum. Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra, kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu, ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın. Ben artık kendimi o konu da çok rahat hissediyorum, Zehra’ya olan güvenimden dolayı hayatım çok kolaylaştı. Zehra’nın hiçbir yerinde estetik yok."