Hülya Avşar: Can'ın cevabı hoşuma gitti

Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu ile Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü sanatçıya çıkışta oyuncu Can Yaman hakkındaki sözleri soruldu.

"BEN DE AYNI SORUNU YAŞADIM"

“Can Yaman yakışıklı ama şu anda ilk olarak oyunculuğu değil de yakışıklılığı geliyor aklıma” sözleriyle gündeme gelen Avşar, “Ben Can’ın oyunculuğuyla ilgili bir şey söylemedim. Yakışıklılığı oyunculuğunun önüne geçti. Çünkü zamanında aynı sorunları ben de yaşadım” dedi.

CEVABI BEĞENDİ

Avşar, Can Yaman’ın “Hülya Avşar’a saygı duyuyorum, o ne diyorsa doğrudur” yanıtı hakkında da şöyle konuştu: “Cevabı çok güzeldi, hoşuma gitti. Aferin, akıllı çocuk!”