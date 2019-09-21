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Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'nu yumrukladı

Yıllar önce ayrılmış olmalarına rağmen dostluklarını sürdüren Avşar ve Çilingiroğlu, spor salonunda eğlenceli dakikalar yaşadı.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 11:02..
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Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hülya Avşar, genç kalmanın sırrını spora borçlu.

Tenis, yüzme derken Avşar kızı şimdi de kickboksa merak sardı. Üstelik bunu eski eşi Kaya Çilinoğlu ile birlikte yaptı.

YUMRUKLADI, TEKMESİ BOŞA GİTTİ

Özel bir spor salonunda kickboks yapan Hülya Avşar, eski eşi Çilingiroğlu'na yumruk attı.

Bununla da yetinmeyen Avşar kızı, bir de üstüne tekmelemeye çalıştı. Oldukça eğlenen ikilinin yer aldığı videoyu görenler 'Hülya Avşar, tüm hıncını aldı' yorumları yaptı.

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu’nu yumrukladı İZLE

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