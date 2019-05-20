Hülya Avşar: Mehmet Ali Erbil bana Meryem'i sordu

Hülya Avşar, Maslak'taki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Mimarlık öğrencisi kızı Zehra'nın elini maket bıçağı ile kestiğini, pansuman yaptırmaya geldiklerini söyledi.

"TRANSPARAN KIYAFETİ SORDU"

Avşar 7 aydır aynı hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil ile de görüştü. Ziyaret sonrası şunları söyledi: ''Aldığı ilaçlar onu daha enerjik yapmış. Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Mehmet Ali, Meryem'in, Cannes'da giydiği transparan elbiseyi gösterip 'Bunu gördün mü?' diye sordu. Yani anlayacağınız son derece iyi. Bence artık şımarıklık yapıyor. Buradaki rahatı sevmiş. Herkes onu özledi.''