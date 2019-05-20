taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Hülya Avşar: Mehmet Ali Erbil bana Meryem'i sordu

Cannes'da giydiği transparan kıyafetle konuşulan Meryem Uzerli, Mehmet Ali Erbil'in de dikkatini çekti.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 07:49..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

yy

Hülya Avşar, Maslak'taki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Mimarlık öğrencisi kızı Zehra'nın elini maket bıçağı ile kestiğini, pansuman yaptırmaya geldiklerini söyledi.

"TRANSPARAN KIYAFETİ SORDU"

Avşar 7 aydır aynı hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil ile de görüştü. Ziyaret sonrası şunları söyledi: ''Aldığı ilaçlar onu daha enerjik yapmış. Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Mehmet Ali, Meryem'in, Cannes'da giydiği transparan elbiseyi gösterip 'Bunu gördün mü?' diye sordu. Yani anlayacağınız son derece iyi. Bence artık şımarıklık yapıyor. Buradaki rahatı sevmiş. Herkes onu özledi.''

Hülya Avşar: Mehmet Ali Erbil bana Meryem'i sordu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

124
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

106
Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

79
Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim

Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim

72
Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

33
Suriyeli haritası

Suriyeli haritası

37
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir