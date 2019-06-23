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Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu birlikte oy kullandı

Her seçimde bir skandala imza atan Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, bu kez de geleneği bozmadı.

DHA | 23.06.2019 - 15:41..
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Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu, oy kullanmak için Sarıyer'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne beraber geldi.

31 Mart seçimlerinde mühürü eve götürmeye çalışan anne-kız, bu kez de bir hata yapmamak için uğraşsalar da başarılı olamadılar.

Hülya Avşar ve kızı oyunu kullandı VİDEO

"BU İŞİ ÖĞRENEMEYECEĞİZ"

"Bu işi bir türlü öğrenemeyeceğiz." diyen Avşar kızı, oy pusulasını almadan kabine girmeye çalıştı.

Oy kullandıktan sonra, "Bir şey unutmadık. Zehra da zarfı eve götürmüyor." diyen Hülya Avşar, oy zarfını sandığa atmak yerine sandık memuruna verdi.

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu birlikte oy kullandı

MÜHRÜ YİNE KABİNDE UNUTTU

Zehra Çilingiroğlu ise yine, oyunu kullandıktan sonra mühürü kabinde unuttu. Çilingiroğlu, bir kez daha görevliler tarafından uyarıldı.

31 Mart seçimlerinde Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu, oy kullanmaya ayrı ayrı gelmiş ancak ikisi de mühürü kabinde unutmuştu.

2017 yılında gerçekleşen referandumda ilk kez oy kullanan Zehra Çilingiroğlu, zarfı sandığa unutmuş, zarfla birlikte salondan çıkmaya çalışırken görevliler tarafından uyarılmıştı.

Hülya Avşar'da kızı da mührü kabinde unuttu ARŞİV

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu birlikte oy kullandı

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu birlikte oy kullandı

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu birlikte oy kullandı

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