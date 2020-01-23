Hülya Avşar'dan evlilik açıklaması

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya’daki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

"BAKIN BENİM GÖZÜME"

Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile tekrar evleneceği iddialarına sitem etti: “Evlilik haberlerini görmek beni mahvediyor. Bakın benim gözüme, bende öyle bir göz var mı?"

"TAŞ GİBİ KADIN DEĞİLİM"

Ünlü sanatçı güzelliğiyle ilgili yapılan yorumlar için de"Bir de ‘taş gibi kadın’ yazıyorlar, insan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var. Yaşının kadını olmak önemli.” dedi.

"KISMET"

Sanatçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte olan kızı Zehra Çilingiroğlu’nun evlilik hazırlığı yaptığı haberleri için de “Her şey kısmet” demekle yetindi.