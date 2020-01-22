Hülya Avşar'dan Sharon Stone pozu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dün Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf, sosyal medyada çok konuşuldu.

SHARON STONE POZU

Avşar kızının bu karesi, Sharon Stone’un 1994’te Michael Douglas ile başrolü paylaştığı ‘Temel İçgüdü’ filmindeki meşhur pozuna benzetildi.

Sharon Stone, bu pozu verdiğinde 36 yaşındaydı. Hülya Avşar ise aynı pozu, 56’sında verdi. İki ünlü isim de hala güzelliklerini koruyor.

FORMUNU KORUYOR

Hülya Avşar form tutmak için düzenli olarak yüzüyor, spor yapıyor, tenis oynuyor. Beslenmesine de çok dikkat ediyor, biraz kilo alınca hemen diyete başlıyor.