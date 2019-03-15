Hülya Avşar'ın 800 bin TL'lik tektaşı

Şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda kızı Zehra Çilingiroğlu, Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay çifti ve Zara gibi ünlü isimlerle bir araya gelerek, ortak arkadaşının kızının doğum gününü kutladı.

"KAYA ALMADI"

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan çıkan Hülya Avşar, etrafını saran gazetecilere demeç verdi. Parmağındaki 800 bin TL'lik değeri olan yüzüğün dikkat çektiğini fark eden Avşar, "Bu arada gözünüz hep tek taşımda ama boşuna bakmayın. Bunu, Kaya almadı. Tek taşımı kendim aldım." dedi.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

Mahsun Kırmızıgül ile sık sık bir araya geldiklerini de aktaran Avşar, "Mahsun'la bizim ortak arkadaşımız, kızı için bir yemek düzenledi, ona geldik. Aslında sık sık bir araya geliyoruz Mahsun'la. Sizin haberiniz olmuyor." şeklinde konuştu.

"MAHSUN'A GÜVENİYORUM"

Avşar "Mahsun'un çok projeleri var. Devamlı konuşuyoruz ama birlikte bir proje yapar mıyız, henüz öyle bir şey yok. Mahsun bu konuda iyi koku alıyor. Senaryo, film ve dizi onun işi. Son derecede güvenirim kendisine. Hikaye iyiyse, Mahsun da teklif ederse neden olmasın. Bu işler kısmet, hayatta her şey olabilir." şeklinde konuştu.

"ÇOK CİCİ BİR SEVGİLİSİ VAR"

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun "Hülya ile evlilik imkansız görünüyor." açıklamasına Hülya Avşar, "Kaya bir alem vallahi, gerçekten doğru söylemiş. Bu saatten sonra Kaya'yla bir tek nikah olur. Hiçbir şey de değişmez. Biz çok iyi arkadaşız. Kaya ile evliyken bu kadar görüşmüyorduk. Çok keyifli fakat şimdi onun cici bir sevgilisi var. Ailecek seviyoruz onu. Burada önemli olan Kaya'nın mutluluğu. Bunu onda görüyorum. Çünkü sevgilisi çok cici bir kız." ifadelerini kullandı.