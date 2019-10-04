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Hülya Avşar'ın panik halleri

Hülya Avşar, röportaj yaptığı sırada yavru kedinin koşarak aracın altına girdiğini görünce panik yaşadı.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 12:39..
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Hülya Avşar, Tarabya’daki kuaförüne girerken görüntülendi. Avşar, röportaj yaptığı sırada, bir yavru kedinin koşarak bir aracın altına girmesi sonucu, panik dolu anlar yaşadı.

Hülya Avşar'ın panik halleri

HAYVANSEVER HÜLYA

Koşarak otomobili durduran Avşar, “Altınızda kedi var, sakın hareket etmeyin.” diyerek, şoförü aşağıya indirdi. Sanatçı, dakikalarca araç sahibi ve gazetecilerle minik yavruyu çıkarmak için uğraştı.

KEDİYİ KURTARDI

Bir türlü başarılı olamayan Hülya Avşar, kediyi ikna etmek için kuaförden süt getirtti. Otomobilin altındaki sevimli dosta ulaşan sanatçı, onu kucağına alarak yarası olup olmadığını kontrol etti. Boynundaki tasmasının kediyi rahatsız ettiğini fark eden Avşar, gevşetip kuafördeki sahibine teslim etti.

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